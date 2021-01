Pokémon Esplorazioni: il protagonista ha catturato un Leggendario? ma è subito polemica

Tra voci di corridoio e rumors, il 53° episodio di Pokémon Esplorazioni ha finalmente compiuto il suo debutto riservando diversi colpi di scena che hanno accontentato e indispettito numerosi fan della mitica serie. In rete è scoppiata anche una polemica, ma ecco cos'è successo esattamente.

Proprio come vi avevamo preannunciato in una notizia dedicata, Goh ha tentato di catturare un Pokémon Leggendario, Suicune, lo stesso che sarà tra l'altro il protagonista di un episodio speciale. La mitica creatura, infatti, è stata catturata da Goh che, anche un po' ingenuamente, le ha lanciato addosso una Poké Ball nella speranza di salvarlo da dei banditi.

Suicune si è infatti lasciato catturare ma, notando una buffa caduta del suo allenatore, decide di fuggire nonostante recasse ancora con sé i danni della battaglia contro i cacciatori. Con caparbietà, Goh decide di cercarlo e prendersi cura delle sue ferite ma un altro intervento dei banditi per catturare il Leggendario sembrano metterlo nuovamente a dura prova. Grazie all'intervento di Ash, Goh decide di rivolgersi con determinazione a Suicune che finalmente acconsente a lasciarsi guidare nelle mosse.

La minaccia è stata definitivamente scongiurata e Goh si convince di liberare Suicune ma, a sorpresa, la creatura leggendaria decide invece di restare al suo fianco nonostante possa comunque muoversi liberamente per tornare poi al suo seguito al momento dell'occorrenza. Tale scelta narrativa ha infastidito numerosi appassionati che non hanno apprezzato come un allenatore inesperto come Goh sia riuscito a mettere le mani su uno dei Pokémon più forti. Altri utenti, invece, hanno criticato l'etica di questa decisione che potrebbe allontanare Suicune dal suo ruolo di protettore della foresta, trovando inoltre nella capacità del Leggendario di uscire e rientrare nella Poké Ball a piacimento una scusa insignificante.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo colpo di scena? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.