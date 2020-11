Pokémon Esplorazioni: i protagonisti catturano un leggendario

Continua la serie anime dei mostri tascabili basata sui giochi Spada e Scudo dal titolo Pokémon Esplorazioni. Con l'ultimo episodio trasmesso si conclude un grande arco narrativo con un epilogo sorprendente. Vediamo cos'è successo.

Pokémon Esplorazioni ci porta insieme ad i protagonisti, Ash e Goh, nella regione di Galar nella quale i due ragazzi avranno il compito di indagare sul fenomeno Dynamax che coinvolge casualmente diversi Pokémon aumentandone le dimensioni. Come già anticipato nella sigla d'apertura della serie i due allenatori si troveranno ad affrontare Eternatus.

L'episodio 45 della serie vede coinvolta proprio questa creatura leggendaria. Inizialmente Ash e Goh sono impegnati a combattere contro Chariman Rose e la sua Assistente Oleana ma, una volta sconfitti questi ultimi, i ragazzi si dirigono da Leon trovandolo occupato in un combattimento contro Eternatus. Il Pokémon sembra sul punto di impazzire e, continuando ad attirare particelle di energia di Galar, assume la sua forma Gigamax.

A seguito di quest'ultima trasformazione, il campione della regione non sembra essere più in grado di reggere il confronto e viene presto sostituito dai due protagonisti che riescono ad avere la meglio grazie anche all'intervento dei due Pokémon leggendari Zacian e Zamazenta. Al termine della battaglia il mostro può quindi essere catturato e, come vediamo nel video del Tweet riportato al termine della news, Goh con l'aiuto di Ash riuscirà nell'impresa lanciando una Pokéball di enormi dimensioni.

Sfortunatamente per chi credeva che avremmo visto uno dei protagonisti girovagare con un leggendario in squadra, purtroppo il ragazzo deciderà di consegnare il Pokémon in mano alle autorità di Galar.

Cosa ne pensate di questo episodio? L'avete visto? Vi è piaciuto? Ricordo che a breve verrà pubblicato l'episodio 46 di Pokémon Esplorazioni con una nuova saga, inoltre vi riporto una nostra guida su dove poter guardare tutte le serie anime di Pokémon.