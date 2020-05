Pokémon: Esplorazioni, il Raboot di Go sarà come il Charizard del primo anime?

Nella prima serie animata di Pokémon, Ash catturò un Charmander abbandonato dal suo precedente allenatore. Dopo tante avventure vissute insieme, il pokémon di fuoco si rese utile per fermare una carica di Exeggutor in un villaggio e lì riuscì ad evolversi in Charmeleon. Oltre a diventare più forte divenne anche disubbidiente.

Soltanto dopo un'ulteriore evoluzione, Charizard, e un evento che portò a una nuova amicizia tra pokémon e allenatore si riuscì a giungere a un nuovo lavoro di coppia. E nell'anime di Pokémon: Esplorazioni potrebbe succedere una cosa molto simile.

Recentemente, lo Scorbunny di Go, primo pokémon per il novello allenatore che sta viaggiando per il mondo con Ash nel nuovo anime, si è evoluto da poco in Raboot. La seconda forma del pokémon coniglio ha però lasciato nei guai il suo allenatore dato che si è presentato fin da subito come distaccato e disubbidiente. Il loro rapporto sembra essersi sanato nell'episodio 22 di Pokémon: Esplorazioni, tuttavia Raboot sembra ancora non molto incline nel seguire le direttive del suo allenatore.

Quello di Raboot potrebbe quindi essere un percorso deciso per somigliare a quello di Charmeleon e Charizard, anche se con alcune declinazioni differenti. Questo sarebbe un altro paragone tra la nuova serie animata di Pokémon e la prima. Voi cosa pensate del futuro di Raboot e Go?