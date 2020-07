Pokémon Esplorazioni: il rapporto tra Ash e Riolu cresce, Pikachu abbandonerà la squadra?

Pokémon Esplorazioni ha davvero alzato il livello quando si parla di anime sui mostriciattoli più famosi del mondo, specie perché per la prima volta Ash Ketchum sembra avere la grinta (e la squadra) per portare a casa un'importante vittoria. La sinossi dell'episodio 30 però, comparsa in rete pochi istanti fa, anticipa anche una inaspettata rottura.

Le anticipazioni della puntata numero 30, intitolata Il riluttante Pikachu e l'esasperato Mr. Mime ed in uscita il 26 luglio in Giappone, riportano quanto segue: "Dopo aver vinto un'altra battaglia del Pokémon World Championship, Riolu sembra davvero essere diventato il perno della squadra. Ash è concentrato sull'allenamento del suo nuovo Pokémon, e la situazione spinge la pazienza di Pikachu al limite. Il compagno del protagonista decide quindi di lasciare il laboratorio del professor Sakuragi, e Mr. Mime tenta disperatamente di convincerlo a rientrare. Dove li porterà questo viaggio?".

Non è certo una sorpresa che l'arrivo di Riolu abbia cambiato profondamente Ash, e non è detto che lo screzio tra i due si risolva completamente nell'arco di un episodio. Ovviamente il compagno del protagonista non potrà che riconciliarsi con l'allenatore, ma restare separati per qualche puntata potrebbe far capire ad entrambi quanto abbiano bisogno l'uno dell'altro.

Pikachu poi, in particolare, ha vinto praticamente tutte le battaglie ufficiali e non in Pokémon Esplorazioni, con la sola esclusione dello scontro con il Campione Dandel, in cui non è riuscito a sconfiggere Charizard. Nel Pokémon World Championship, Pikachu è tutt'ora imbattuto.

