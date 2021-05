Pokémon Esplorazioni: nella Regione di Unova è stata incoronata una nuova campionessa

Nel corso delle prossime puntate di Pokémon Esplorazioni, Ash dovrà fare i conti con il passato, pronto a mettergli il bastone tra le ruote. Mentre l'iconico protagonista sta tentando di sconfiggere gli allenatori della Regione di Galar, incluso il campione Leon, un volto familiare tornerà per fermare la sua scalata.

Nel corso dell'episodio 65 di Pokémon Esplorazioni, infatti, Ash e Pikachu incontreranno Iris, vecchia compagna di viaggio che non si vede nella serie animata da oltre otto anni. In questo lasso di tempo, però, a quanto pare l'allenatrice non è rimasta con le mani in mano. Nel frattempo, è divenuta la nuova campionessa della Regione di Unima, regione esplorata dai due protagonisti in Pokémon Bianco e Nero.

Come potete vedere dal Tweet in calce alla notizia, ora Iris indossa una corona per attestare questo traguardo. L'allenatrice è dunque riuscita a coronare il suo sogno, divenendo una delle migliori addestratrici di Pokémon di Tipo Drago. Tuttavia, Ash non avrà tempo per festeggiare l'amica. I due ex compagni di viaggio dovranno sfidarsi in una battaglia ufficiale tra Dragonite per avanzare nelle fasi successive del Campionato Mondiale Pokémon. Chi la spunterà?

Ash non teme rivali, è pronto a entrare nella Top 100 Mondiale Pokémon. Ecco alcune anticipazioni per Pokémon Esplorazioni 68.