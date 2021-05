Pokémon Esplorazioni: la ricerca di Ash e Goh continua, l'arco di Mew arriva a giugno

I primi episodi di Pokémon Esplorazioni hanno mostrato il passato di Ash Ketchum, della sua crescita legata alla volontà di diventare il miglior allenatore del mondo, per poi introdurre il nuovo co-protagonista Goh, che ha come obiettivo principale quello di catturare Mew, Pokémon leggendario che sarà presto al centro dei prossimi episodi.

Sin dalla sua prima apparizione nella pellicola Mewtwo contro Mew del 1998, il mostriciattolo misterioso è stato al centro di numerosi studi, condotti principalmente da Giovanni del Team Rocket, e dalla squadra di scienziati che ha poi creato il clone chiamato Mewtwo, dagli elevanti poteri psichici e anche in grado di comunicare telepaticamente con gli umani, a differenza di Mew.

L'annuncio inerente al prossimo ritorno di Mew nell'anime è avvenuto tramite la diffusione in rete dei titoli dei prossimi episodi, come riportato nel post in fondo alla pagina. La puntata 70, "Please! Get Morpeko!" mostrerà l'incontro dei due protagonisti con il peculiare Pokémon Doppiafaccia che nei videogiochi segue l'allenatrice Mary, Non è ancora chiaro se Goh sarà effettivamente in grado di catturare il leggendario, ma sicuramente l'episodio 71, dal titolo "Let's Go! Project Mew!", previsto per il 18 giugno, darà inizio probabilmente ad uno dei momenti più rilevanti all'interno della serie.

Ricordiamo che la vendita delle carte collezionabili è stata temporaneamente sospesa, in seguito ad atti di violenza, e vi lasciamo ad un doppio cosplay dedicato all'infermiera Joy e alla poliziotta Jenny.