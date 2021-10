Pokémon Esplorazioni: una nuova ricerca per Ash e Goh nella sinossi dell'episodio 83

Come era stato anticipato dall'ultimo video promozionale, nei prossimi episodi dell'anime Pokémon Esplorazioni vedremo il ritorno di un'importante allenatrice nel vasto mondo creato da Satoshi Tajiri. Si tratta di Camilla, campionessa della regione di Sinnoh, che Ash e Goh incontreranno nel corso della loro nuova ricerca.

Sin dai primi frame in cui è stata mostrata Camilla, la community ha iniziato ad immaginare un ipotetico scontro tra Ash Ketchum e la campionessa, che attualmente è tra i primi 8 della World Coronation Series. Tuttavia, stando alla sinossi dell'episodio 83 sembra che i due si incontreranno in circostanze differenti, esterne alle arene del campionato.

La puntata in questione andrà in onda l'8 ottobre in Giappone, e introdurrà un nuovo viaggio per i due protagonisti, impegnati ad investigare su quella che sembra essere una notte eterna nella regione di Johto. Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale, che trovate anche nel post di @AnipokeFandom presente in calce.

"Quando Ash e Goh vengono a sapere che nella regione di Johto il cielo sembra essere perennemente oscuro, senza albe o tramonti, partono per eseguire una ricerca sul campo. Nel corso della ricerca, viene detto loro che l'oscurità sembra essere arrivata dopo che una ragazza chiamata Kirara, che hanno conosciuto in un parco, ha incontrato un misterioso Pokémon...?! I due allenatori si mettono a lavoro per risolvere il mistero al fianco della campionessa di Sinnoh, Camilla, incontrata per caso nel museo archeologico dove si sono diretti per raccogliere informazioni."

