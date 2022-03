Pokémon Esplorazioni: la ricerca per il Progetto Mew torna nelle nuove anticipazioni

Gli ultimi appuntamenti con l’anime Pokémon Esplorazioni si sono rivelati un’estensione della pubblicazione dei videogiochi Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Pokémon Leggende Arceus, portando Ash e Goh a confrontarsi con allenatori provenienti da Sinnoh, e ad assistere ad un confronto tra Dialga e Palkia.

In seguito all’annuncio di un anime ambientato nella regione di Hisui, anche Pokémon Esplorazioni cambierà direzione per tornare a seguire una delle missioni e ricerche più importanti nell’intera avventura di Ash e Goh. Si tratta del progetto Mew, nel quale sono effettivamente coinvolti altri allenatori conosciuti nel corso della serie, e che potrebbe finalmente mettere i due protagonisti di fronte al misterioso di prima generazione.

La conferma del ritorno del progetto è arrivata dal materiale promozionale inserito nella rivista Televi-Kun, di cui trovate diverse immagini nel post in fondo alla pagina. Tra i dettagli e le anticipazioni riportate sembra che Ash e Goh intraprenderanno un’altra serie di sfide e raid per cercare di avvicinarsi a Mew, seguendo quanto già avvenuto con Mewtwo e Moltres. A partire dall’episodio 102, dal titolo “Missione di Prova! Una battaglia raid ghiacciata", i due allenatori faranno affidamento sui loro compagni, tra cui ci sarà anche Gary Oak, per trovare e affrontare Articuno.