Pokemon Esplorazioni: Riolu conquista gli appassionati della serie

Oltre alle reazioni dei fan di Pokemon Esplorazioni ad una evoluzione apparsa nella serie, vi segnaliamo cosa ne pensano gli appassionati di Riolu dopo le ultime puntate dello show in onda nel palinsesto di TV Tokyo.

Il pokemon è stato al centro della sfida tra Ash e Fabia, di fronte alla potenza del Grapploct della sua avversaria, Ash decide di chiamare in campo Riolu, deciso a sfruttare la sua capacità di utilizzare "Reversal", potente abilità che consente di rimandare indietro l'attacco ricevuto da Riolu. La sua strategia però non sembra funzionare e alla fine Fabia ha la meglio. Nonostante questo, sono in molti gli appassionati della serie ad aver apprezzato lo spirito combattivo del pokemon, che ha lottato fino in fondo per riuscire a far vincere il suo allenatore.

In calce alla notizia trovate un tweet in cui è presente uno spezzone della sfida tra Ash e Fabia, interamente incentrato sul personaggio di Riolu. Continua così il viaggio del protagonista, accompagnato dai suoi pokemon e da Gou, con l'obiettivo di riuscire a sconfiggere il campione della Lega di Galar. Se cercate altre indiscrezioni, vi segnaliamo questa notizia incentrata sui prossimi episodi di Pokemon: Esplorazioni, che andranno in onda nel corso del mese di settembre.