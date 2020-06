Pokémon Esplorazioni: Riolu fa strage di cuori nell'episodio 23, ecco le reazioni dei fan

La nuova puntata inizia con Go e il suo Raboot intenti a prendersi cura dei tanti Pokémon catturati dall'inizio dell'avventura, mentre Ash approfitta del momento di calma per testare la forza del suo Riolu , facendolo scontrare con Mr. Mime. Nel laboratorio del Professor Sakuragi (ora chiamato Cerise nella versione occidentale) inizia però a sparire del cibo, ed i due decidono quindi di iniziare ad indagare per catturare il colpevole e riportare la situazione alla normalità. Lo scorrere degli eventi porta i Cascoon di Go ad evolversi in dei Dustox, e negli ultimi minuti i protagonisti scoprono il colpevole: un piccolo Skwovet.

