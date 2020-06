Pokémon: Esplorazioni ritorna, rivelata l'anteprima del prossimo episodio

È stato un lungo periodo per i fan di anime e manga che si sono dovuti scontrare con diverse interruzioni dei loro programmi o letture preferite. Tra gli anime in stop c'è stato Pokémon: Esplorazioni, la nuova avventura di Ash Ketchum che sta viaggiando per il mondo insieme a Go, visitando luoghi già conosciuti con le precedenti generazioni.

Il mese di maggio ha visto quindi repliche su repliche per Pokémon: Esplorazioni che però è stato confermato in fase di ritorno. Da pochi giorni infatti è stato annunciato che Pokémon: Esplorazioni ritornerà la prossima domenica, il 7 giugno 2020. Gli studi giapponesi sono quindi riusciti a produrre abbastanza episodi per poter tornare a trasmettere con sicurezza l'anime, ma ecco cosa ci aspetta.

L'episodio 23 di Pokémon: Esplorazioni sarà intitolato "Panico al parco Sakuragi" ed era originariamente programmato per il 26 aprile 2020. L'anteprima è disponibile in basso e vedrà Ash e Go alle prese con una lotta tra due fazioni pokémon, e Golurk sembra avere una parte fondamentale in tutto ciò. Immancabile la presenza di Pikachu al fianco di Ash, mentre Go e Raboot sembrano tornati in buoni rapporti.

Pokémon: Esplorazioni è il nuovo anime di Pokémon, partito a novembre 2019 e che vede soltanto due protagonisti in viaggio per il mondo tra Kanto e Galar.