Pokémon Esplorazioni: il ritorno di un enigmatico Leggendario nei prossimi episodi

Pokémon Esplorazioni è una delle serie televisive più seguite quest'anno, complice un adattamento che sta portando l'iconico avventuriero nei pressi di tutte le regioni attualmente conosciute. Nella prossima tappa, dunque, Ash e Go faranno visita a uno dei più enigmatici Pokémon Leggendari.

Nella scorsa puntata, Ash ha catturato il suo quinto mostriciattolo, Farfetch'd, al seguito di un entusiasmante scontro con Riolu. Ad ogni modo, il nostro eroe ha ancora uno spazio per vuoto da colmare per completare definitivamente il team e i fan continuano a sperare che quest'ultimo possa essere davvero Sobble. Pare che, tuttavia, dovremo attendere ancora qualche settimana per scoprirlo, in quanto i leak dei titoli dei prossimi episodi lasciano presagire altre avventure. Rintracciati dalla solita insider AshandSerena, dunque, i titoli delle nuove puntate qui seguono:

il 26 luglio andrà in onda l'episodio 30 intitolato "Il Riluttante Pikachu";

il 2 agosto, invece, debutterà "Feebas e la Splendida Scaglia";

Infine, la settimana subito successiva debutterà il 32° episodio intitolato "Celebi: Un'Eterna Promessa";

Ad ogni modo, l'uscita della puntata con protagonista Celebi cade a pennello con le prevendite di Pokémon Coco, probabilmente atta a sponsorizzare l'uscita del lungometraggio in questione. E voi, invece, siete curiosi di scoprire come l'episodio sarà legato al prossimo film del franchise? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.