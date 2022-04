Pokémon Esplorazioni: il ritorno di Greninja e nuove avventure nell'ultimo

I festeggiamenti per i 25 anni della serie anime di Pokémon hanno portato interessanti novità anche per la stagione attuale. Nei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni Ash e Goh continueranno le loro rispettive missioni, tra graditi ritorni, attesi scontri e leggendarie avventure, come anticipato dal nuovo trailer.

La nuova key visual ufficiali della serie ha sottolineato l’importanza che i sogni dei due protagonisti avranno nei prossimi episodi. Mentre Goh continua a partecipare attivamente all'importante Progetto New, affrontando leggendari del calibro di Articuno, Ash è impegnato ad allenarsi per sperare di raggiungere la Top 8 della World Coronation Series, e presto potrà riabbracciare un suo caro compagno.

La nuova opening aveva già anticipato il ritorno di Greninja, uno dei Pokémon del protagonista più apprezzati dalla community, tornato nell’ultimo trailer che potete vedere in azione nel post di @anipoke_PR riportato in calce alla notizia. Greninja viene rapidamente mostrato mentre si allena con Ash e Lucario, e per quanto coprirebbe un ruolo fondamentale nello scontro con Dandel, è probabile che torni per un unico episodio come già avvenuto per altri storici Pokémon di Ash nel corso della serie.

Per concludere vi lasciamo alle teorie su quando potrebbe arrivare un anime ispirato ai giochi Pokémon Scarlatto e Violetto.