Pokémon Esplorazioni: il ritorno di un'incredibile coppia nella preview dell'episodio 95

L'imminente lancio su Nintendo Switch di Leggende Pokémon Arceus ha riacceso l'interesse di molti appassionati del franchise, e aspettando di vedere tutte le novità introdotte nel nuovo titolo, l'anime Pokémon: Esplorazioni ha lasciato spazio ad uno speciale dedicato al Sinnoh Festival, mostrando anche il ritorno di importanti personaggi.

Primo fra tutti è Brock, il quale si unirà alla squadra di Ash e Goh nelle prossime puntate, come si nota dalle immagini trapelate in rete, ma il giovane allenatore non sarà l'unico a tornare dopo diverso tempo nell'anime. Come potete infatti vedere sia dalle immagini promozionali riportate in calce, che dal trailer presente in cima alla pagina, la coppia Cassidy Butch riapparirà dopo centinaia di puntate.

Sebbene l'abbandono dello storico trio del Team Rocket, Jesse, James e Meowth, fosse stato anticipato da diverse settimane, in questa sequela di episodi speciali li abbiamo visti sotto nuove vesti, nella palestra di Erika ad esempio, e presto si ricongiungeranno proprio con Cassidy e Butch, con i quali condividono da sempre un solido legame. Tuttavia si tratterà di due incontri separati, in quanto Cassidy e James trascorreranno del piacevole tempo insieme, mentre Jesse e Butch viaggeranno insieme per ritrovare i loro rispettivi partner.

Sarà questa reunion inaspettata ad aprire gli occhi a Jesse e James, i quali comprenderanno che esiste un mondo di nuove esperienze e possibile felicità oltre al duro lavoro come membri dell'organizzazione criminale. Il titolo dell'episodio 95, "Addio! La Rocket Gang vagante!", non lascia dubbi sul futuro degli storici personaggi, che potrebbero comunque tornare sporadicamente grazie a speciali e avventure particolari.

L'ultima apparizione nell'anime di Cassidy e Butch risale alla serie Pokémon: Diamante e Perla del 2007, cosa che rendere ulteriormente interessante il loro ritorno. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.