Pokémon Esplorazioni: il ritorno del potente Gyarados rosso di Lance

La World Coronation Series si sta rivelando uno degli eventi più importanti dell’intera carriera di Ash Ketchum, ormai proiettato verso le vette del torneo. Nei prossimi episodi di Pokémon: Esplorazioni si vedranno anche importanti ritorni, tra cui un grande esperto della regione di Kanto affiancato da un iconico Pokémon cromatico.

Nella seconda generazione dei videogiochi dedicati ai mostriciattoli tascabili sono stati introdotti i Pokémon shiny, caratterizzati da un colore diverso rispetto agli altri esemplari della specie, e dall’elevata rarità che col passare degli anni è progressivamente andata a diminuire.

Per rapportare i giocatori con questa novità, che era anche un modo per sfruttare le potenzialità del Game Boy Color, in Pokémon Argento, Oro e Cristallo il giocatore doveva recarsi di trama al lago d’ira dove avrebbe incontrato, e avuto la possibilità di catturare, un Gyarados rosso.

Oggi quel Gyarados è diventato un emblema della serie, e presto, come anticipato dalle immagini promozionali riportate sull’ultimo numero di Animedia, e che trovate in calce, farà il suo ritorno al fianco di Lance, nel corso della World Coronation Series. Lance, Superquattro a Kanto e Campione in seconda generazione, è apparso anche nell’ultima key visual ufficiale dell’anime, ed è attualmente al quarto posto del torneo, posizione che potrebbe portarlo ad affrontare Ash.