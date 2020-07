Pokémon Esplorazioni: quale sarà il ruolo di Go nel futuro della serie?

Pokémon Esplorazioni è riuscito, indubbiamente, a riaccendere la passione in tanti fan della serie grazie ad una storia interessante, battaglie animate con grande cura e all'introduzione di un nuovo personaggio. Go, compagno di viaggio di Ash nel nuovo anime, sta crescendo episodio dopo episodio, ma quale sarà il suo ruolo nel futuro della serie?

Nonostante le promesse dello studio di animazione, il tema centrale della nuova serie Pokémon rimane indubbiamente la scalata di Ash Ketchum, protagonista indiscusso da 23 anni ora intenzionato a trionfare nel torneo Pokémon World Championship. Ash ha recentemente vinto la Lega di Alola e molti fan erano convinti che il suo percorso si sarebbe concluso con la fine di Pokémon Sole & Luna.

Pokémon Esplorazioni è ancora l'anime di Ash Ketchum e Pikachu, e secondo i colleghi americani di Comicbook, sarebbe ora che il giovane allenatore di Biancavilla facesse un passo indietro per lasciare le redini al nuovo compagno. Go è molto presente negli episodi, ma il suo ruolo è momentaneamente ridotto al semplice completamento del Pokédex, e i fan non hanno ancora avuto modo di vederlo in azione in un torneo.

Naturalmente l'articolo in questione, che potete leggere cliccando sopra il link reperibile in calce, ha acceso un interessante dibattito su Twitter e Reddit, e noi vogliamo sapere la vostra. Siete soddisfatti del modo in cui è gestito il personaggio? O preferireste vederlo impiegato in modo diverso?