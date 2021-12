Pokémon Esplorazioni: scene comiche e multiverso, la preview dell'animatore Yasuda

Il ritorno nella regione di Sinnoh sulla nuova generazione di console Nintendo con Diamante Lucente e Perla Splendente è stato celebrato anche nella serie anime Pokémon: Esplorazioni con due episodi dedicati a Dialga e Palkia, e al confronto dei protagonisti col concetto di multiverso.

Lo scontro tra i due leggendari, e quindi la collisione tra lo spazio e il tempo, mostrata nell’episodio 89, ha causato una frattura nella dimensione in cui si trovano Ash, Goh, Lucinda e Cloe. Un fenomeno conosciuto da molti appassionati del franchise, rimasti comunque sorpresi nel vedere, verso la fine della puntata, il giovane allenatore di Biancavilla di fronte ad una versione di sé stesso proveniente da un’altra dimensione.

Aspettando il nuovo appuntamento, previsto proprio per oggi venerdì 10 dicembre 2021 in Giappone, l’animatore, regista e character designer che ha lavorato alle ultime stagioni del franchise, Shuhei Yasuda, ha voluto anticipare qualche dettaglio attraverso il post che trovate in calce alla notizia.

Come mostra anche l'immagine affiancata al commento, i protagonisti collaboreranno con le loro versioni, e torneranno bambini, una trovata che ha divertito molto lo stesso Yasuda.