Pokémon Esplorazioni: uno scontro tra Dragonite nel prossimo episodio dell'anime

La nuova serie animata Pokémon Esplorazioni ha portato Ash Ketchum e Go a esplorare una nuova regione, catturare alcuni dei mostri tascabili più temibili e a incontrare vecchie conoscenze. L'imminente ritorno di uno di essi porterà a un'epica battaglia.

Come svelato dall'utente Twitter Treman Alola, nei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni tornerà una delle più temibili rivali di Ash. Il debutto di Iris, apparsa originariamente nella serie animata Pokémon Nero e Bianco, porterà a una delle più grandi battaglie mai viste finora.

Nel corso di questa nuova avventura, Ash ha cumulato ulteriore esperienza combattendo contro i migliori allenatori della regione di Galar e ha rimpolpato il suo Pokédex con alcune delle creature più forti mai catturate, tra cui un Dragonite.

Nelle immagini preview dei prossimi episodi è stato svelato che Ash e Iris metteranno a confronto i loro rispettivi Dragonite. Il combattimento tra queste due mitiche creature si prospetta come uno dei migliori dell'intera serie. E voi cosa ne pensate, il nuovo compagno di Ash è già pronto a questa difficile battaglia? Il franchise si prepara a festeggiare il 25esimo anniversario. Presto arriveranno grandi novità per la serie animata Pokémon. Jessie del Team Rocket è pronta a catturarvi in questo cosplay di Pokémon.