Pokémon Esplorazioni: una serata tra ragazze e una love story nell'episodio 57

La serie animata di Pokémon Esplorazioni ha portato i due protagonisti attraverso numerose regioni, ultima delle quali quella di Galar, dove Go ha persino catturato una creatura Leggendaria. Ma nei prossimi episodi l'attenzione si sposterà su una misteriosa love story.

Dopo che i due allenatori in Pokémon Esplorazioni hanno fatto ritorno a Kalos, tra allenamenti, cavalieri e castelli, nell'episodio 57 li vedremo passare una serata spensierata, o almeno questa era la loro intenzione.

Come riportato dalla sinossi della puntata, condivisa su Twitter dall'utente Anipoke Fandom, mentre Ash e Go organizzano un ramen party, Cloe e Chrysa sono impegnate in una serata tra ragazze. "Una svolta inaspettata porta Cloe e il suo Eeveea trascorrere la notte a casa di Chrysa, aiutante del Laboratorio Cerasa. La serata tra ragazze inizia alla grande, con le due che comprano cibo e torte, ma poi Cloe vede una strana foto. L'immagine ritrae Chrysa, un giovane e uno Psyduck con la sciarpa e sembra che la ragazza nutra sentimenti fortissimi per queste due figure misteriose. Cloe decide così di aiutare Chrysa nella sua vita amorosa".

L'episodio, intitolato "Love is a Koduck", ovvero "L'amore è uno Psyduck", debutterà in Giappone il 26 febbraio. Un misterioso Grookey al centro della preview dell'episodio 59 di Pokémon Esplorazioni.