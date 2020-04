Pokémon Esplorazioni: prossimamente la serie animata approderà su K2

La nuova serie di Pokémon sarà finalmente disponibile al di fuori del Sol Levante sulla piattaforma di Netflix. Per quanto riguarda il nostro paese, l'anime approderà sull'emittente televisiva K2, come recita il comunicato ufficiale presente sul sito web dei mostriciattoli tascabili:

"Buone notizie per tutti i fan che non vedono l'ora di poter seguire le nuove avventure di Ash Ketchum e Pikachu: l'attesa è finita, perché la ventitreesima stagione della celeberrima serie animata targata Pokémon è nell'arrivo su K2.

Nella serie Esplorazioni Pokémon, Ash si lascia la regione di Alola alle spalle con un nuovo obiettivo: girare il mondo! Così il nostro eroe viaggerà insieme a Go, il suo nuovo amico ed entusiasta scopritore del mondo dei Pokémon. Ash è più determinato che diventerà un Maestro di Pokémon mentre Go è intenzionato a catturare un esemplare di ogni specie, compreso il misterioso Mew ... Tante entusiasmanti avventure attendono i nostri eroi nel viaggio attraverso il meraviglioso mondo dei Pokémon! Quest'anno si prepara a vivere una valanga di avventure insieme ad Ash, Pikachu e i loro amici con la serie Esplorazioni Pokémon!"

La serie animata si intitolerà, in lingua italiana, Pokémon Esplorazioni, e nelle ultime ore è stata introdotta al pubblico occidentale con un trailer di presentazione che ne ha mostrato le ambientazioni e i personaggi protagonisti. Come ben saprete, se siete in pari con le uscite giapponesi, la serie si distingue dalle precedenti per un approccio narrativo incentrato sull'esplorazione di tutte le regioni del mondo Pokémon.

