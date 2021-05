Pokémon Esplorazioni: una sfida dal sapore nostalgico, chi ne è uscito vincitore?

Da quando si è saputo del suo imminente ritorno, la community di Pokémon Esplorazioni non ha fatto altro che aspettare di rivedere Iris, ex compagna di viaggio di Ash che lo ha seguito durante l'avventura di Unima. Ma ora che quel momento è finalmente giunto, scopriamo il verdetto di uno scontro dal sapore nostalgico.

L'episodio 65 di Pokémon Esplorazioni vede Iris invitare Ash nella Regione di Unima, cosicché i due possano sfidarsi per avanzare alle fasi successive del Campionato Mondiale Pokémon. L'iconico protagonista dal berretto rosso accetta immediatamente la proposta, ma quando incontra la sua vecchia amica fa una scoperta scioccante: Iris è ora la campionessa di Unima.

Da quando i due si sono lasciati, al termine di Pokémon Bianco e Nero, l'allenatrice pare aver compiuto passi da gigante. Non solo è riuscita a comporre una squadra da sogno e a diventare la migliore nei Pokémon di Tipo Drago, ma ha anche conquistato l'ambito titolo della sua regione. Ma anche Ash ha in serbo alcune sorprese per lei.

Lo scontro ufficiale tra i due amici comincia con il combattimento tra Dragonite, schierato da Ash, e Dracovish, di Iris. Sebbene si stiano sfidando, Iris suggerisce al Dragonite del rivale di divertirsi e amare gli scontri tra Pokémon; questa affermazione dona ad Ash e Dragonite la consapevolezza di vincere il primo round.

In seguito, come potete vedere in calce all'articolo da un estratto dell'episodio pubblicato su Twitter, Iris schiera Haxorus. Il vincitore della sfida, però, per 2-1, è Ash, che accede così alla Classe Ultra, con la speranza di entrare nella Master Class Top 8.

Nonostante la vittoria, alla sola vista del team di Iris Ash è rimasto paralizzato. Eccolo diventare un meme di Pokémon. Il Team Rocket al centro di una polemica, scopriamo cosa succede in Pokémon Esplorazioni 66.