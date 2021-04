Pokémon Esplorazioni: sfide emozionanti attendono Ash e Go nei prossimi episodi dell'anime

L'arrivo della stagione primaverile non fermerà l'avventura di Ash e Go, i quali sono alla costante ricerca di nuovi Pokémon da catturare e di sfide da superare insieme. Scopriamo cosa accadrà ai due protagonisti nelle sinossi dei prossimi quattro episodi di Pokémon Esplorazioni.

Nella puntata 62, il Sobble di Go, che ammira Inteleon, farà pratica per migliorare il suo stile di combattimento. Questa sessione di allenamento lo porterà a evolversi in un Drizzile, ma dal momento che sperava di diventare un Inteleon, quando Sobble vede la sua nuova forma in uno specchio d'acqua resta profondamente amareggiato. A causa di ciò, si isolerà in una caverna, allontanandosi anche da Go.

Nell'episodio successivo il 63esimo, Ash e Go assistono in TV alla Corsa a Ostacoli per Pokémon Acquatici. A trionfare nella competizione sarà Kairi, un amico di Chrysa. Cloe, affascinata dalla sua figura, va in visita di Kairi in compagnia di Ash.

Durante la puntata numero 64 Ash e Go ricevono una richiesta nella Regione di Hoenn. Nella locanda termale di un villaggio non circola più acqua e il colpevole pare essere un Absol, ma è davvero sua la colpa di quel che sta accadendo?

Infine, nel sessantacinquesimo episodio ci sarà un clamoroso incontro con il passato. Ash si troverà nuovamente al fianco di Iris, ma questa volta come suo rivale in una sfida che coinvolgerà Dragonite. Chi tra i due è il miglior allenatore di Pokémon di tipo Drago? E chi avanzerà alla prossima fase del Campionato Mondiale? Ecco, nel dettaglio, la sinossi di questo atteso episodio di Pokémon Esplorazioni.

