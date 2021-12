Pokémon Esplorazioni: un singolare addio nei titoli dei prossimi episodi

Il viaggio di Ash Ketchum e Goh nella serie Pokémon: Esplorazioni ha visto numerosi cambi di rotta e destinazione, sia per eventi molti particolari che hanno attirato l’attenzione dei protagonisti, sia per le brevi interruzioni dovute alle azioni del Team Rocket. Ma cosa succederebbe se lo storico trio decidesse di ritirarsi?

Questa è la domanda emersa all’interno della community in seguito all’anticipazione del titolo della puntata 95, “Addio! L’errante Rocket Gang!”, riportato nel post di AniPokéFandom che trovate in calce. Per quanto appaia improbabile un definitivo allontanamento di Jessie, James e Meowth dal cammino di Ash, i risultati ottenuti dai tre criminali nel corso dell’ultima stagione dell’anime non sono stati per nulla positivi.

Nonostante infatti ora il trio disponga di un’avanzata tecnologia datagli dai loro superiori per affrontare Ketchum e altri allenatori con Pokémon più potenti, la sfortuna che da anni perseguita il Team Rocket stavolta ha raggiunto livelli piuttosto drammatici. È anche vero che la loro assenza permetterebbe di ridurre i tempi della scalata di Ash nel Pokémon World Championship, e forse è stata una scelta necessaria anche per contenere i punti salienti in un numero minore di episodi.

Ciò non esclude tuttavia che una volta raggiunta la conclusione del torneo Jessie, James e Meowth non tornino sui loro passi, cercando ancora una volta di intralciare l’avventura di Ash. Voi cosa ne pensate di questo possibile addio? Vorreste che il Team Rocket continuasse a svolgere un ruolo nell’anime? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

Ricordiamo che la nuova saga di Arceus sarà un'esclusiva Prime Video, e vi lasciamo all'anteprima dell'episodio 90.