Pokémon Esplorazioni: Sinnoh torna a splendere con il ritorno di una grande allenatrice

L'immenso franchise di Pokémon sta tornando rapidamente sotto i riflettori grazie a diversi progetti, come l'arrivo del MOBA Unite per dispositivi mobile, la nuova miniserie Pokémon Evoluzioni, l'attesa per i nuovi giochi, e l'interesse crescente per il nuovo arco narrativo di Pokémon Esplorazioni, che segnerà il ritorno di una storica allenatrice.

A partire dalla puntata che andrà in onda il 1 ottobre 2021 infatti il viaggio di Ash e Goh entrerà ufficialmente in una nuova saga, dando molto più spazio alla World Coronation Series, e quindi a diversi scontri che promettono momenti emozionanti e rematch particolarmente attesi, con anche qualche sorpresa. Il video anteprima diffuso dalla pagina Twitter ufficiale @anipoke_PR ha mostrato la battaglia tra Ash e Fabia, allenatrice già incontrata nella prima parte della serie, ma a catturare l'attenzione sono stati i frame dedicati a Camilla.

Ash si trova attualmente nella Classe Ultra, e sa che d'ora in poi dovrà vedersela con avversari sempre più potenti e abili, puntando alla Classe Master, dove attualmente si trovano Dandel, campione della regione di Galar, e Camilla, campionessa della regione di Sinnoh. È proprio il suo Garchomp a mostrarcela nel breve trailer che trovate in calce, e per quanto possa sembrare improbabile, non è da escludere la possibilità di vedere uno scontro tra Ash e Camilla. Voi cosa ne dite? Vorreste vedere una sfida del genere? Ditecelo nella sezione commenti.

