Pokémon Esplorazioni: la sinossi dell'episodio 43 anticipa il ritorno di un Campione

L'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni ha mostrato l'entrata in scena dei Leggendari di Galar, ma l'arco narrativo di Spada & Scudo è appena iniziato e, ovviamente, porterà con sé molte altre sorprese. Una di queste verrà mostrata già nel prossimo episodio, il numero 43, visto che la sinossi pubblicata da Anipoke anticipa un grande ritorno.

Come potete vedere in calce, la preview della puntata recita quanto segue: "Ash e Go sono chiamati ad investigare su un particolare fenomeno avvenuto nella Regione di Galar. Giunti sul posto, i due vedono gruppi di Pokémon giganteschi e fuori controllo! Per risolvere il problema Ash unisce le forze con Dandel, il miglior allenatore del mondo, mentre Go decide di collaborare con Sonia, l'apprendista della Professoressa Flora. I ragazzi scoprono che dietro gli avvenimenti si cela una terribile organizzazione che vuole far sì che si ripeta la Notte Oscura, un fenomeno che tempo prima colpì la Regione di Galar!".

L'episodio 43 rappresenta il giro di boa per quanto concerne l'arco narrativo di Spada & Scudo, composto da un totale di quattro puntate. Subito dopo, l'anime si concentrerà sul ritorno di uno dei Pokémon più importanti della serie.

