Pokémon Esplorazioni: sinossi dell'episodio 92, entra in scena un nuovo capopalestra

Il mese di dicembre 2021 si preannuncia entusiasmante per gli appassionati di Pokémon. Mentre la community discute dei remake di Diamante e Perla, e attende l'arrivo di Leggende Pokémon: Arceus, atteso per il 28 gennaio 2022, l'anime Pokémon: Esplorazioni avrà quattro episodi molto speciali.

Oltre alle due puntate dedicate ai Leggendari di Sinnoh, Dialga e Palkia, una coppia di appuntamenti sarà infatti dedicata al tentativo di Ash di far ottenere la forma Gigamax al suo storico compagno d'avventure Gengar. Recatosi nella piccola città Latermore per cercare di scoprire come far ottenere questa speciale trasformazione al suo Pokémon, Ash si ritroverà di fronte al ragazzo mascherato incontrato precedentemente nel corso della serie.

Si tratta di Onion giovanissimo esperto di Pokémon di tipo spettro, nonché capopalestra di Latermore. Sarà proprio Onion a suggerire al protagonista cosa fare per ottenere la Gigamax, spiegando che, esattamente come nei videogiochi di ottava generazione, ha bisogno dei Funghi Max con cui condire una zuppa, che una volta mangiata dal Pokémon conferirà a questo il Fattore Gigamax, qualora rientrasse in una delle 32 specie ad ora conosciute che possono averlo.

Per fare questo Ash dovrà andare alla ricerca dei Funghi Max. Grazie alla guida di Onion, i due si dirigono in una foresta, abitata da molti Pokémon di tipo spettro. Nonostante la difficoltà descritta dal giovane capopalestra, Ketchum è determinato a proseguire. Giunti nei pressi di un cimitero interno alla foresta, i due notano immediatamente dei funghi, non sapendo però che un Corsola di Galar si sta mimetizzando tra le rocce, pronto a maledire chiunque si avvicini.