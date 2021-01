Pokémon Esplorazioni: le sinossi dei nuovi episodi anticipano il ritorno di una leggenda

Nell'episodio 50 di Pokémon Esplorazioni Ash ha ottenuto un nuovo compagno di squadra, e la prossima settimana avrà già l'occasione di metterlo alla prova in un match valido per il Pokémon World Championship. Le anticipazioni dei prossimi tre episodi dell'anime, infatti, confermano che Ash tornerà presto a combattere, e persino che presto assisteremo ad un grande ritorno.

L'episodio 51 si intitolerà "La grande prova di Farfetch'd" e la sinossi recita quanto segue: "Ash e Farfetch'd tengono molto alla vittoria del Pokémon World Championship, e l'allenatore decide di allenare il proprio Pokémon all'interno del Tunnel Roccioso, dove si è recentemente verificata una fuga di Geodude. I due si imbattono in Genba, un altro allenatore in compagnia del proprio Gurdurr, e si accordano per una sfida. Come finirà?".

L'episodio 52, invece, si intitolerà "Esperienza agricola! Dove sono i Diglett?" e vedrà Ash, Go e Chloe impegnati per risolvere un altro mistero: "Il Professor Cerasa riceve una lettera da uno dei suoi ex studenti, Endo, ora un agricoltore che spesso spedisce prodotti agricoli al Laboratorio Pokémon. Il ragazzo scrive a Cesara chiedendo aiuto, visto che dei Diglett e Dugtrio continuano a danneggiare i suoi campi. Ash, Go e Chloe si mettono in viaggio per scoprire la causa".

L'episodio 53, infine, si intitolerà "Catturare la Leggenda?! Trova il Dio protettore dell'acqua, Suicune!!". La sinossi per il momento non è disponibile, ma dei rumors suggeriscono che uno tra Ash e Go potrebbe riuscire a ottenere il Pokémon Leggendario. Suicune non compare nella serie anime dall'episodio speciale dello scorso anno, e Ash nel corso di questa stagione ha già dimostrato di poter catturare Pokémon estremamente rari, tra cui Dragonite. L'episodio andrà in onda il prossimo 29 gennaio.