Pokémon Esplorazioni: le sinossi dei nuovi episodi anticipano la rivincita di Ash e Riolu

Pochi istanti fa sono trapelate in rete le anticipazioni dei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni, la nuova serie anime da qualche giorno disponibile anche in Italia. In particolare, gli utenti di Anipoke Fandom hanno tradotto le sinossi delle puntate dalla 36 alla 39, tutte in programma per il mese di settembre 2020.

L'episodio 36 si intitolerà "Ash e Goh, uscite dalla Sabbiotomba!" e la sinossi recita quanto segue: "Ash sembra non riuscire a riprendersi dalla sconfitta subita contro Fabia, e continua a registrare pessimi risultati nelle battaglie ufficiali. Intanto, una grande tempesta di sabbia si abbatte su Ciclamipoli. Attirati da una strana melodia, Ash e Go decidono di investigare, e si ritrovano faccia a faccia con un velocissimo Flygon! Ash sembra avere problemi in battaglia, ma Go ha un piano!".

L'episodio 37 anticipa invece il ritorno ad Alola, e si intitola, per l'appunto, "Felice di rivederti, Alola!": "Kawe è un rivale incontrato da Ash durante il suo soggiorno ad Alola, e visto che i due si conoscono così bene, l'allenatore decide di scoprire di che pasta è fatto il suo amico! Come se la caverà il raboot di Go contro il temibile Turtonator di Kawe?".

La sinossi dell'episodio 38 non è ancora disponibile, ma è stato confermato che il titolo sarà "Il Pokèmon Fossile" e che apparirà l'Aerodactyl mostrato nella nuova opening.

L'episodio 39 invece metterà in scena l'attesissimo rematch tra Ash e Fabia, e si intitolerà "Ash contro Fabia, superare Grapploct!": "Nel suo ultimo scontro, Riolu è stato sconfitto e umiliato dal Pokémon di Fabia. Conoscendo la sensazione, Ash decide di affidare la sua rivincita nelle mani dello stesso Riolu, per superare le avversità e dimostrare a sé stessi di poter competere con Dandel!".

