Pokémon Esplorazioni: la sinossi del prossimo episodio anticipa un grande ritorno

Dopo le numerose anticipazioni emerse in rete nei giorni scorsi riguardo il ritorno di un importante personaggio nei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni, è stata finalmente pubblicata la sinossi completa della puntata 65, dal titolo "La Battaglia dei Draghi! Ash contro Iris!" che conferma uno degli scontri più attesi dai fan.

Apparsa per la prima volta nei videogiochi Pokémon Bianco e Nero come capopalestra di Boreduopoli nella regione di Unima, Iris è un'allenatrice esperta di Pokémon di tipo drago, e se uniamo questo al suo carattere esuberante e alla sua attitudine ad aiutare molte volte i suoi amici, nonché i giocatori, la sua popolarità anche al giorno d'oggi non sorprende. Per questo motivo i fan erano emozionati ad un suo possibile ritorno, confermato nel post che trovate in fondo alla pagina.

Come riportato nella sinossi condivisa da @AnipokeFandom: "Ash, che sta partecipando al Campionato Mondiale di Pokémon per puntare ad uno scontro con il campione più forte, Dandel, ha vinto contro diversi, e abili, avversari raggiungendo il 184esimo posto nella Superclass. Nel mentre, giunge ad Ash l'invito ad una battaglia da parte di un'amica, Iris, che in passato ha viaggiato insieme a lui. iris, che aveva intrapreso un viaggio d'allenamento con il suo compagno Axew per diventare una migliore allenatrice di Pokémon di tipo drago, sembra che sia tornata nella regione di Unima. Inoltre sta partecipando al Campionato, e Ash e Goh decidono di tornare immediatamente nella regione."

Cosa ne pensate del ritorno di Iris?