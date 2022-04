Pokémon Esplorazioni: sinossi e trailer dell'episodio 105, si torna ad Hoenn

L'avventura di Ash e Goh continua tra ricerche, scontri e continui spostamenti da una regione all'altra nella serie Pokémon Esplorazioni. Dopo aver mostrato avanzamenti significativi verso i loro rispettivi obiettivi nell'episodio 105 i due allenatori torneranno nella regione di Hoenn, facendo anche importanti incontri.

In seguito all'intensa battaglia con Lilia dei superquattro di Kalos per avanzare nella graduatoria della World Coronation Series, Ash si ritroverà, insieme a Goh, ancora una volta coinvolto in un'avventura al fianco di Chloe, pronta a prendere parte, con la sua Eevee, ad un contest. La preview riportata in calce alla notizia introduce immediatamente la competizione in questione, mostrando la celebrità Orthilla, il suo Sylveon e un importante capopalestra.

Oltre alla preview è stata anche diffusa una sinossi su ciò che accadrà nella puntata intitolata "Eevee e Sylveon! Un incontro e una Reunion!". Nella puntata Chloe entra per la prima volta in contatto con il mondo dei Pokémon Contest, grazie all'esuberante e coinvolgente Orthilla, introdotta nei remake di terza generazione Rubino Omega e Zaffiro Alfa. Ciò porta i protagonista a Porto Alghepoli, ed è lì che Ash nota un volto conosciuto: Adriano, capopalestra di Ceneride ed esperto di Pokémon di tipo acqua.

Per finire vi lasciamo al video speciale per i 25 anni dell'anime di Pokémon.