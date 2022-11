Pokémon Esplorazioni: sinossi ufficiale per l'episodio 134, il ritorno del Progetto Mew

Proiettata verso la conclusione, la serie di Pokémon: Esplorazioni ha mostrato la proclamazione di Ash Ketchum a Campione mondiale dopo la vittoria contro Dandel nella finale della World Coronation Series, e ora vuole riportare gli spettatori a seguire il destino del co-protagonista Goh. Nel prossimo episodio si tornerà sulle tracce di Mew.

Come era stato già anticipato dai titoli dei nuovi episodi, il focus della narrazione tornerà infatti sull’avventura intrapresa da Goh al fianco di altri abili, e curiosi, allenatori, e grazie alla pubblicazione in anteprima della sinossi dell’episodio, e alla traduzione di AniPoke Fandom, che potete vedere in fondo alla pagina, e che riportiamo di seguito.

“Nel mezzo della ricerca di Mew, la squadra dei cacciatori si divide in due gruppi dopo i guai passati sull’isola. Goh, Horace e Danika incontrano un altro leggendario: Kyogre, mentre Gary e Quillon si ritrovano di fronte a Groudon. Perché dei Pokémon Leggendari si trovano in quel luogo? Cosa vedranno Goh e gli altri continuando ad addentrarsi nella Table Mountain? Riuscirà Goh ad incontrare Mew e realizzare così il suo sogno?”

La presentazione sembra suggerire che presto anche Goh riuscirà ad ottenere i risultati sperati come Ash, ma voi cosa ne pensate? Ditecelo lasciando un commento qui sotto. Infine, vi lasciamo alle parole della doppiatrice di Ash sul futuro del protagonista.