Pokemon Esplorazioni: uno starter debutterà nel prossimo episodio!

Uno degli aspetti che determinano più degli altri i cambiamenti da una generazione all'altra di Pokémon sono naturalmente i nuovi mostriciattoli che abiteranno una regione mai vista prima nei capitoli precedenti. Tra questi gli starter assumono particolare importanza, e nel prossimo episodio di Pokémon Esplorazioni Sobble farà la sua apparizione.

Il Pokémon Acquacertola arriverà sui piccoli schermi dopo l'interruzione che l'industria dell'animazione giapponese ha subito a causa della pandemia globale. Sono stati infatti pubblicate delle sinossi che specificano come Ash e Gou conosceranno Sobble.

I due giovani allenatori si ritroveranno in qualche modo a dover aiutare il piccolo starter a fuggire dal Team Rocket che sembra essere particolarmente interessato allo starter di tipo acqua. Di seguito trovate la sinossi ufficiale.

"Mentre si trovano a viaggiare per la regione di Galar, Ash e Gou incontrano un pokémon timido e piagnucolone chiamato Sobble. Con un carattere schivo e molto emotivo, i componenti delle sue lacrime causano anche un pianto incontrollabile per i due allenatori. Non è tutto, visto che una volta entrato in contatto con l'acqua Sobble diventa invisibile, per cui Ash e Gou lo perdono di vista. Nel frattempo il Team Rocket arriva nella regione di Galar..."

L'episodio 28, dal titolo "Per quale motivo Sobble singhiozza?" sembra voler porre particolare attenzione alle emozioni del Pokémon. Probabilmente Sobble verrà aiutato da Ash Ketchum, e perché no magari l'allenatore di Pallet Town riuscirà ad averlo presto nella sua squadra.

Ricordiamo che la serie di Pokémon Esplorazioni verrà trasmessa su K2 e che di recente Leon e Raihan si sono mostrati in un'immagine inedita.