Pokémon Esplorazioni: i sogni di Ash e Goh nella nuova key visual

Alla celebrazione dei 25 anni dell'anime di Pokémon con uno speciale video riguardante il viaggio di Ash da Kanto a Galar, è stata pubblicata una nuova key visual, probabilmente l'ultima, inerente all'ultima stagione, Pokémon Esplorazioni dove vengono riproposti i sogni e gli obiettivi dei due protagonisti.

Gli ultimi episodio dell'avventura di Ash e Goh sono stati ricchi di colpi di scena e importanti avanzamenti nella trama. Da una parte infatti Ketchum sta continuando la sua scalata verso la vetta della World Coronation Series, affrontando ora allenatori nella classe Ultra Ball, mentre dall'altra Goh è partito ufficialmente al fianco di altri ricercatori per partecipare al Progetto Mew.

Questi importanti obiettivi sono stati gli assoluti protagonisti della magnifica key visual che trovate in calce. Una grande scritta recita "Go For Dream" e tra le lettere vengono rappresentati proprio Dandel e il suo Charizard, il campione che Ash spera di poter affrontare al torneo, e Danika, Quillon, compagni di Goh nella ricerca del piccolo Mew, rappresentato al loro fianco. Nella parte inferiore Ash e Goh si siedono su una grande Poké Ball, circordati dai loro compagni. Fateci sapere cosa ne pensate della visual in calce.

