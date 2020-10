Pokémon Esplorazioni: uno splendido omaggio al franchise dallo Studio di My Hero Academia

Il franchise dei Pokémon ha accompagnato la crescita di intere generazioni di fan in tutto il mondo e, ancora oggi, continua a stupire il suo pubblico con nuove produzioni televisive. Di tanto in tanto nascono collaborazioni tra i gruppi musicali e gli studi di animazione per dedicare omaggi al celebre brand.

A riprova del successo del franchise, lo scorso giugno sono stati rivelati i dati finanziari dell'opera che hanno promesso ricavi per 130 milioni di dollari solo nell'ultimo anno. Ed è questo straordinario successo che spinge la produzione a continuare a produrre a oltranza sempre nuove stagioni dell'anime, di cui l'ultima, Pokémon Esplorazioni, ambientata nella regione di Galar.

Ad ogni modo, recentemente lo studio dietro l'adattamento anime di My Hero Academia, BONES, ha preso parte a un progetto con il groppo BUMP OF CHICKEN per omaggiare i Pokémon in un emozionante video che riporta in auge storici personaggi del brand. Il video musicale in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore da parte del pubblico, merito di un comparto tecnico straordinario che ha chiamato in causa animatori del calibro di Yutaka Nakamura, veri e propri talenti dell'industria dell'animazione nipponica.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa emozionante clip con la colonna sonora dei BUMP OF CHICKEN, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, nell'apposito riquadro riservato ai commenti in fondo alla pagina.