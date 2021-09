Pokémon Esplorazioni, spoiler clamorosi: megaevoluzione in vista per un Pokémon di Ash!

Il 1 ottobre 2021 prenderà il via il nuovo arco narrativo di Pokémon Esplorazioni, e pochi istanti fa Anipoké ha pubblicato il primo trailer ufficiale dei nuovi episodi. Nell'anteprima viene rivelato che la serie entrerà presto nel vivo della World Coronation Series, e nell'episodio 85 Ash dovrà battersi nuovamente con una sua grande rivale.

In calce potete dare un'occhiata al trailer, in cui viene mostrato in anteprima il rematch tra Ash e Fabia, la Capopalestra di Latermore specializzata in Pokémon di tipo Lotta. I due si erano già sfidati negli episodi 34 e 39, con i due scontri terminati rispettivamente con una schiacciante vittoria di Fabia e un pareggio. Subito dopo la seconda battaglia, Fabia aveva promesso ad Ash che una volta raggiunta la Classe Ultra si sarebbero sfidati di nuovo.

Senza troppe sorprese Fabia è stata di parola, visto che al momento entrambi i lottatori sono nella parte alta della classifica. Durante l'ultimo incontro, Fabia e Ash erano in Classe Mega (dalla posizione 999 alla posizione 100 della classifica generale), mentre al momento Ash è 64°, ovvero in Classe Ultra (dalla posizione 99 alla posizione 9 della classifica), insieme a Fabia e ad altri contendenti desiderosi di raggiungere la Classe Master per sfidare il campione Dandel.

Come potete vedere nell'anteprima, durante lo scontro Fabia utilizzerà il suo Machamp in forma Gigamax, mentre Ash cercherà la rivincita con Lucario, che per l'occasione si trasformerà in Mega Lucario. Trattandosi di un match valido per il torneo il combattimento sarà un 2 contro 2, quindi possiamo aspettarci uno scontro tra Pikachu e Grapploct.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere questo combattimento? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo rimandandovi al riassunto dell'episodio 81 di Pokémon Esplorazioni, l'ultimo dell'arco narrativo corrente.