Pokémon Esplorazioni: stagione 1 al termine, Chloe si unirà ad Ash e Goh?

Pokémon Esplorazioni, come ogni serie legata al franchise, è vicina a terminare la sua prima stagione e il 49° episodio sembra fornire le basi per l'inizio della seconda. La puntata, infatti, sarà interamente incentrata su Chloe e su una sua avventura con un Pokémon molto apprezzato dalla community.

Dopo un episodio riempitivo incentrato sull'ennesimo piano del Team Rocket di catturare Pikachu, sventato grazie a Lucario e Cinderace, è finalmente arrivato il momento di puntare i riflettori su Chloe (Koharu). La figlia del Professor Sakuragi, infatti, si imbatterà in uno speciale Eevee. Ma vediamo insieme la sinossi dell'episodio 49 di Pokémon Esplorazioni che qui segue:

"Il "Laboratorio di Evoluzione Eevee" nella Città di Kuchiba è un istituto di ricerca specializzato in Eevee e nelle sue forme evolute. Un giorno, un certo e "speciale" Eevee, che vive al fianco delle sue 8 evoluzioni, Vaporeon, Jolteon, Flareon e tutti gli altri, si incontra casualmente con il Yamper di Chloe ed entrambi finiscono per perdersi e impossibilitati a tornare al laboratorio. Che ci crediate o meno, Eevee arriverà fino alla scuola di Chloe."

Quale occasione migliore di questa per dare la possibilità a Chloe di catturare Eevee e unirsi alle avventure di Ash e Goh? Un evento del genere, inoltre, potrebbe sancire una volta per tutte la fine della prima stagione di Pokémon Esplorazioni e l'inizio della seconda. Lo staff dell'anime, infatti, ha fatto sapere che dalla prossima settimana aggiorneranno la locandina promozionale. E voi, invece, ritenete che sia arrivato il momento anche per Chloe di unirsi ai protagonisti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.