Pokémon Esplorazioni nello stile della serie originale: una fanart porta Ash nel passato

Dal lontanissimo 1997, anno in cui fece il suo debutto, la serie anime Pokémon ha attraversato tre decenni, fino ad arrivare a Pokémon Esplorazioni Master, Stagione 24 dell'anime. Ma come apparirebbe quest'ultima avventura nello stile grafico utilizzato nella prima incarnazione? La risposta in un artwork fanmade.

Da quando ha lasciato la piccola Biancavilla per inseguire il suo sogno, Ash Ketchum ha compiuto un percorso leggendario, che lo ha portato infine a laurearsi campione della Lega Pokémon di Alola. Nonostante questo suo grande successo, l'allenatore non ha appeso la Poke Ball al chiodo, e anzi, ha proseguito il suo viaggio in una nuova, grande avventura che lo sta portando a esplorare tutte le Regioni Pokémon.

Al fianco del compagno Go, l'eterno giovane allenatore sta combattendo per conquistare Galar, sconfiggere Dandel e vincere il World Coronation Series, campionato a cui partecipano solamente i migliori. Per far ciò, tuttavia, Ash non deve scordare le sue umili origini.

Questo lo sa bene anche l'artista Twitter @YinYangGio14, che ha immaginato come sarebbe stato Pokémon Esplorazioni se fosse uscito 25 anni. In questo artwork, Ash Ketchum, Go, Camilla, Pikachu, Gary e gli altri ottengono un restyling che li riporta indietro nel tempo al 1997, quando l'anime fece conoscere i mostri tascabili al grande pubblico.



Secondo voi, Pokémon Esplorazioni sarebbe riuscito a conquistare il mondo come fece la primissima serie animata? Vi lasciamo ai Pokémon preferiti su Twitter e a un Eevee di roccia nell'immagine Pokémon x The Rock.