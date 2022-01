Pokémon Esplorazioni: uno storico compagno di Ash sta per fare il suo ritorno

la community di appassionati Pokémon si sta preparando all'imminente debutto del rivoluzionario videogioco Leggende Arceus, nuova iterazione della saga che verrà celebrata dalla serie anime con un mini arco narrativo dedicato. In queste prossime puntate, tornerà in scena un grande amico di Ash.

La nuovissima avventura in arrivo su Nintendo Switch riceverà la spinta dell'anime Pokémon Esplorazioni con quattro episodi speciali. In questa saga, Ash e Go dovranno vedersela con Arceus, il creatore della Regione di Sinnoh e forse di tutto il mondo Pokémon. Ma non solo, stando a un'immagine leakkata in rete, le prossime puntate dell'anime segneranno il ritorno del primissimo compagno di viaggio del protagonista principale.

In Pokémon Esplorazioni, e nel sequel Esplorazioni Master, Ash sta esplorando le diverse regioni del mondo in compagnia di un nuovo amico, Go, che ha il sogno di completare il Pokédex e diventare un allenatore di primordine. Il fandom, però, ancora non dimentica i compagni di viaggio della serie originale, Misty e Brock.



Nelle immagini condivise dall'utente Twitter @AnipokeFandom, vediamo Ash e Go in compagnia proprio dell'allenatore di Kanto, il Capopalestra di Plumbeopoli. Brock, dunque, probabilmente affiancato da un Geodude o da un Onyx, tornerà a fare squadra con Ash, con cui ha trascorso numerose avventure.

In che modo i due si incontreranno e il ruolo di Brock non sono ancora chiari, ma senza dubbio sarà un ritorno in grande stile, in grado d'infiammare il pubblico. E voi, siete contenti di rivederlo presto? Vi lasciamo alle prime informazioni sul corto Pokémon di Bidoof e alla fanart dal passato di Pokémon Esplorazioni.