Pokèmon Esplorazioni: uno storico personaggio farà il suo ritorno nell'episodio 68

L'avventura di Ash e Goh nella serie Pokémon Esplorazioni ha saputo ridefinire il tema del viaggio presente nel franchise, introducendo un continuo e progressivo spostamento da una regione all'altra dell'immenso universo dei mostriciattoli portatili, che ha inevitabilmente riportato alcune vecchie conoscenze sullo schermo.

Tra Serena, Iris, il Team Rocket e molte altri personaggi apparsi più volte nel corso dei più di 1000 episodi pubblicati dal 1997 fino ad oggi, Ash ha potuto ottenere delle rivincite o anche solo passare dei momenti nostalgici con alcuni di loro e stando a quanto mostrato nella preview dell'episodio 68 incontrerà presto il suo primo, storico, rivale.

Il ritorno di Gary Oak, nipote del Professor Oak della regione di Kanto, darà inizio ad un nuovo arco narrativo della serie Esplorazioni, che riporterà Ash, accompagnato da Goh, a Biancavilla dopo molto tempo, e darà probabilmente inizio alla caccia al leggendario Mew, anticipata dai titoli delle prossime puntate. Come potete vedere dal video riportato in calce, nell'episodio del 28 maggio, intitolato "Un Avversario per Goh! Il Cammino per Mew!", Ash si riunirà con alcuni dei suoi primi compagni, Bulbasaur e Charizard, e ritroverà appunto Gary, che nel video fa la sua entrata ad effetto rivelandosi dietro il suo Blastoise.

Di seguito riportiamo la sinossi dell'episodio: "Ash e Goh fanno visita ai laboratorio di Oak di Biancavilla per la prima volta dopo diverso tempo. Lì, Goh viene a conoscenza del fatto che Project Mew, un team che intende fare una grande ricerca per trovare Mew, sta reclutando nuovi membri. Ash invece vede che l'Infernape che ha precedentemente lascaito nei laboratori di Oak non si è fatto vivo di recente, quindi decide di cercarlo insieme a Goh. E che voi ci crediate oppure no, durante la ricerca incontrano l'amico d'infanzia e rivale di Ash, Gary."

