Pokémon Esplorazioni: successi e nostalgia nella sinossi dell'episodio 135

Gli ultimi episodi di Pokémon: Esplorazioni si sono rivelati decisivi per il compimento delle sfide principali dei due protagonisti. Ash ha conquistato il titolo di Campione del mondo sconfiggendo Dandel nella finale della World Coronation Series, mentre Goh sembra sempre più vicino alla fine del Progetto Mew. Ma come continuerà la loro avventura?

Il futuro di Ash, nonostante le parole dell’emittente televisiva, appare ancora incerto, e in attesa di scoprire come proseguirà la storia dell’allenatore che ha accompagnato milioni di spettatori attraverso le varie regioni visitate nel corso di 25 anni, il protagonista potrebbe essere ancora coinvolto in un’ultima avventura, al fianco di Goh, come anticipato dalla sinossi dell’episodio 135.

Intitolato “Pokémon! Sono felice di averti incontrato!” l’episodio in questione verrà pubblicato il 9 dicembre 2022, e la sinossi che trovate anche nel post di AniPokéFandom presente in calce, è la seguente: “Ash e Goh si ritrovano al laboratorio del Professor Cerasa dopo aver raggiunto i loro obiettivi. Decidono quindi di andare in campeggio con Chloe. Immersi nella natura, e circondati da Pokémon, i tre ricordano l’infanzia trascorsa proprio con i Pokémon ma…c’è qualcosa che Goh non riesce a dire ad Ash…”

Questa misteriosa rivelazione potrebbe riguardare la regione di Paldea, già introdotta nei brevi speciali dell’anime, e quindi dare ufficialmente inizio alla nona generazione di Pokémon anche nell’anime. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per finire ricordiamo che anche il titolo dell’episodio 136 sembra anticipare l’inizio di una nuova fase della storia di Pokémon.