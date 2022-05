Pokémon Esplorazioni Super: la 25° Stagione anime arriva in Italia

Dopo aver conquistato la Regione di Alola, tutti si aspettavano di assistere al ritiro di Ash Ketchum e del suo Pikachu, ma l'allenatore ha rinnovato il suo cammino immergendosi in un lungo, arduo viaggio. L'avventura di Ash, prosegue in Pokémon Esplorazioni Super, la stagione 25 della serie anime che arriverà presto anche in Italia.

Attraverso un comunicato diffuso sulla propria pagina ufficiale, The Pokémon Company ha rivelato che la Stagione 25 dell'anime Pokémon, intitolata Pokémon Esplorazioni Super, debutterà presto nel nostro paese.

Nel corso dell'anno continuerà la storia di Ash, nonché quella dei compagni Goh e Cloe. In questo venticinquesimo appuntamento con l'anime, il Torneo mondiale si fa sempre più difficile. Ecco gli otto finalisti del Pokémon World Coronation Series. Ash e Pikachu si preparano a nuovi, grandiosi incontri attraverso un allenamento intensivo. Nel frattempo, Goh si mette alla prova con le impegnative missioni del Progetto Mew. Cloe ed Eevee, invece, si impegnano nello studio sempre più approfondito delle eeveelution.

In Giappone, questa stagione fa parte della macro serie conosciuta con il nome originale di Pocket Monsters. In Italia, è stata suddivisa in tre stagioni anime, che vanno dalla numero 23 alla 25. Pokémon Esplorazioni Super segue Pokémon Esplorazioni Master e Pokémon Esplorazioni. L'avventura comincerà su K2 dall'episodio PM091. Finalmente, scopriremo se Ash conquisterà il Torneo Mondiale Pokémon. E voi, state seguendo il viaggio di Ash e co.?