Pokémon Esplorazioni: svelata la sinossi del primo episodio di 'Spada e Scudo'

L’annuncio di un arco narrativo composto da quattro episodi, dedicato al fenomeno della Notte Oscura e soprattutto al ritorno dei Leggendari Pokémon Guerrieri di Galar, ha incuriosito molto la community affezionata alla nuova serie Pokémon Esplorazioni , e in rete sembrano essersi già diffuse alcune informazioni sulla nuova avventura di Ash e Goh.

Molti appassionati, come l’utente @AnipokeFandom di cui trovate un post in fondo alla pagina, hanno tradotto la sinossi che presenta il primo episodio di “Spada e Scudo". Il testo è il seguente: “Una notte, Ash osserva il suo bracciale Dynamax, ricevuto da Dandel, il miglior allenatore della regione di Galar, che comincia improvvisamente a brillare. Nello stesso momento la regione è stata colpita da un fenomeno che fa dynamaxare i Pokémon in luoghi dove di solito è impossibile che ciò avvenga."

Naturalmente i due giovani ricercatori non possono lasciarsi sfuggire un'opportunità del genere, e la sinossi continua: "Per risolvere il mistero, Ash e Goh decidono di tornare a Galar, dalla professoressa Magnolia, massima autorità nelle ricerche legate al fenomeno Dynamax. Durante il loro viaggio però, i due vengono separati e avvolti da una fitta nebbia, dove incontrano dei Pokémon misteriosi.”

Dalle parole riportate sembra proprio che Ash e Goh si troveranno nel Bosco Assopito, luogo molto vicino alla casa del protagonista nei videogiochi, e dove si incontrano per la prima volta proprio Zacian e Zamazenta. Ricordiamo che Goh si è dimostrato molto abile contro Zapdos, e vi lasciamo ad una magnifica statua di Pidgeot da quasi 200 euro.