Pokémon Esplorazioni: il Team Rocket ci riprova, è caccia a Pikachu nell'episodio 48

Pokémon Esplorazioni ha superato il suo primo anno di trasmissione e continua indisturbato a raccontare le nuove avventure di Ash e Goh nella nuova regione di Galar. Ad ostacolare il loro percorso, come di consueto, si frappone il Team Rocket nel suo secolare tentativo di mettere le mani su Pikachu. Questa volta riusciranno nell'impresa?

La nuova stagione dei Pocket Monster sta dando molto spazio a Lucario, ormai costantemente al fianco del suo allenatore in ogni puntata. Dopo il deludente ritorno di Mewtwo, Ash e Goh dovranno affrontare una nuova sfida nella Regione di Isshu ma saranno ostacolati dall'ennesimo folle piano del Team Rocket. A quanto pare, i due protagonisti dovranno ancora attendere prima di completare definitivamente la propria squadra. Ad ogni modo, la sinossi dell'episodio 48 di Pokémon Esplorazioni qui segue:

"Ash e Goh sono in visita a Hiun City, nella regione di Isshu, dove il Team Rocket li ha segretamente seguiti e preceduti in città al fine di preparare l'ennesimo piano per catturare Pikachu. Il piano è semplice e consiste nel scambiare il Pokémon con un robot a lui molto simile, un "Quasi Pikachu". Ma ad ostacolarli ci sono Lucario e Cinderace che, scoperto il piano del Team Rocket, decidono di seguirli. Ma dove andranno a finire?"

La puntata, dunque, sarà fortemente incentrata su Lucario e Cinderace, recentemente evoluti dalla loro forma precedente a seguito degli ultimi scontri. E voi, invece, siete interessati a vederli all'opera? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.