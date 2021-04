Pokémon Esplorazioni: torna lo storico rivale di Ash dopo più di 10 anni

Lo staff di Pokémon Esplorazioni aveva promesso già tempo addietro che durante l'anime avremmo rivisto sul piccolo schermo vecchi personaggi, gli stessi che hanno contribuito a fare del franchise dei Pocket Monsters un'icona dell'animazione giapponese. Ebbene, il nuovo trailer promette il ritorno di un iconico allenatore.

L'immortale protagonista dei Pokémon, Ash Ketchum, ha affrontato innumerevoli avventure durante i suoi lunghi viaggi al fianco di compagni sempre diversi e rivali che hanno contribuito a formare il suo bagaglio come allenatore. Tra questi, senza alcun dubbio, vi è Gary Oak, volto molto noto soprattutto ai fan di lunga data dell'iconico brand. Vi basti pensare, a tal proposito, che l'ultima apparizione di Gary appartiene almeno a 10 anni fa, motivo per cui i nuovi appassionati potrebbero non averlo nemmeno mai sentito nominare.

Ad ogni modo, come potete vedere dal trailer promozionale della nuova saga in calce alla notizia, non sarà l'unico a riprendersi i riflettori del piccolo schermo. Dopo più di 350 episodi di assenza, infatti, tornerà persino Iris, l'eroina che ha accompagnato Ash durante l'epopea di Pokémon: Nero e Bianco. Il prossimo arco narrativo ha tutte le intenzioni di puntare le sue frecce sul tema della nostalgia, puntate che suoneranno molto care ai fan di lunga data dell'anime.

Prima di salutarvi, rievochiamo ancora il passato con la storia di Jessie e com'è entrata nel Team Rocket. E voi, invece, siete curiosi dei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.