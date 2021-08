Pokémon Esplorazioni: tornano le Mosse Z, a lezione da Ash!

Dopo aver conquistato la Lega Pokémon della Regione di Alola, Ash Ketchum si è gettato a capofitto in una nuova, straordinaria avventura. Al fianco del compagno di viaggio Go, l'iconico protagonista sta scalando i ranghi del Pokémon World Championship, torneo a cui partecipano i migliori allenatori.

Tornati ad Alola nel corso dell'episodio 76 di Esplorazioni Pokémon, Go apprende che il suo amico è il campione della regione. Basito per la scoperta, un dettaglio che Ash aveva accidentalmente tralasciato, Go si chiede se non sappia utilizzare anche le straordinarie Mosse Z. A quel punto, il protagonista senza età spiega a dei ragazzini come incanalare l'energia dei Cerchi Z, ma si rende conto di aver dimenticato a casa il suo strumento.

Tuttavia, sembra che questo evento abbia fatto tornare la memoria ad Ash, che è ora pronto a sfruttare le Mosse Z contro il suo prossimo avversario dell'Ultra Class, il vecchio rivale Volkner. Durante la puntata 77 dell'anime, dunque, vedremo Ash sfruttare la Mossa Z di Pikachu, il quale sfiderà la squadra del Capopalestra di Sinnoh.

Il ritorno delle Mosse Z, implica che Ash potrebbe avere ancora accesso alle Megaevoluzioni o addirittura alle Dynamax. Se la battaglia contro Corrado dovesse farsi difficile, Ash potrebbe sfoderare il suo arsenale di mosse speciali! Vi lasciamo al commento di un doppiatore di Pokémon Esplorazioni, il quale suggerisce agli spettatori di non perdere i prossimi appuntamenti.