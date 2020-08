Pokémon Esplorazioni: la trasmissione si avvicina, disponibile il primo trailer italiano

Qualche settimana fa, è stato ufficializzato l'arrivo di Pokémon Esplorazioni in Italia. La serie debutterà sabato 29 agosto alle ore 9:00 su K2, e nelle scorse ore ne abbiamo avuto un assaggio con l'uscita di un primo trailer introduttivo.

Il filmato, attraverso la voce dello storico narratore della serie, mostra le ambientazioni della nuova stagione; dalla regione di Kanto fino a quella di Galar, dove i nostri protagonisti - Ash e GO - faranno la conoscenza dell'ultimo fenomeno evolutivo introdotto in ottava generazione, il Gigamax.

Pokémon Esplorazioni si distingue dalle precedenti iterazioni proprio per il suo approccio narrativo, che vede i due allenatori, di episodio in episodio, muoversi in diverse territori del mondo Pokémon. Questo implica ovviamente una presenza massiccia di mostriciattoli tascabili, da quelli classici fino a quelli più recenti, introdotti in Pokémon Spada e Scudo.

Non solo le creature più comuni, Pokémon Esplorazioni riserverà delle interessanti sorprese anche per quanto riguarda i Leggendari. Ma su questo punto non vogliamo approfondire oltre, ne saprete di più seguendo la trasmissione della serie animata.

Vi ricordiamo che, oltre ad arrivare su K2, Pokémon Esplorazioni sbarcherà anche sulla piattaforma di Netflix. Tuttavia, nel momento in cui scriviamo, non è stata comunicata alcuna finestra di lancio.

