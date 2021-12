Pokémon Esplorazioni: la ventiquattresima stagione anime debutterà su Netflix

Attraverso un comunicato stampa, Netflix ha annunciato che a partire dal 2022 la seconda parte di Pokémon Esplorazioni si aggiungerà al suo catalogo. La ventiquattresima stagione animata, conosciuta con il titolo di Pokémon Esplorazioni Master, prosegue il viaggio di Ash e Go verso la conquista del World Coronations Series.

Il consolidato legame tra The Pokémon Company e Netflix continuerà anche nel corso dell'anno venturo. Come rivelato dal colosso dello streaming, la Stagione 24 della serie anime Pokémon debutterà sulla piattaforma a partire dal 21 gennaio 2022.

Stando alle prime informazioni, nella suddetta data arriverà la prima tornata di puntate, ossia le prime dodici della più recente serie anime Pokémon. Successivamente, anche i restanti episodi arriveranno su Netflix.

Pokémon Esplorazioni Master è il sequel di Pokémon Esplorazioni, ventitreesima stagione in cui Ash e Pikachu, al fianco di un nuovo compagno di viaggio, Go, esplorano le varie regioni del mondo, tra cui la nuovissima Galar, per scalare la classifica del World Coronation Series.

Nei circa 40 episodi della Stagione 24 usciti finora, Ash ha sfidato diversi Capipalestra, tra cui Corrado e Iris, ed è tornato a usufruire delle mosse Z e della Dynamax. Go, nel frattempo, ha catturato nuovi Pokémon e ha preso parte al progetto di Ricerca Mew, che portato al ritorno dello storico rivale Gary.

In Italia, la trasmissione di Pokémon Esplorazioni Master è cominciata sul canale per ragazzi K2 a partire dall'11 settembre 2021 con un episodio a settimana. E voi, seguirete questo nuovo appuntamento con l'avventura di Ash? Vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni e alla nuova saga Pokémon in esclusiva per Prime Video.