Pokémon Esplorazioni: il viaggio spettrale di Ash e Go nell'anteprima dell'episodio 90

Il viaggio di Ash verso la conquista del World Coronation Series è stato momentaneamente interrotto dall'epico scontro tra i Leggendari Dialga e Palkia, i quali hanno creato una frattura nel tempo. A causa di ciò, i due protagonisti della serie anime Pokémon Esplorazioni sono costretti ad affrontare un'avventura da brividi.

Dopo aver visitato in lungo e in largo le varie Regioni Pokémon affrontandone i migliori allenatori, Ash e Go si ritrovano a visitare un luogo da brividi. Come possiamo vedere dall'anteprima di Pokémon Esplorazioni 90, pubblicata sul canale YouTube ufficiale della serie, i due allenatori saliranno a bordo di un treno in grado di far accapponare la pelle.

Intitolato "The Ghost Train Departs", il prossimo episodio della serie animata riporta Ash e Go a Galar, e più precisamente alla stazione di Goalwick. Inseguendo un misterioso ragazzo, il duo finisce in un treno infestato da Pokémon di Tipo Spettro, pronti a terrorizzare e far dispetti. Come se non bastasse, Ash tocca una strana pietra che lo fa trasformare nel suo alter ego malvagio. Go, aiutato dal Capopalestra di Latermore Onion, viene attaccato dal Drifloon dell'amico e scappa impaurito.



Infine, si viene a scoprire che Ash è stato impossessato da uno Spiritomb andato su tutte le furie: riuscirà Go a salvare il suo compagno di viaggio? In attesa di scoprirlo, vi lasciamo all'ultimo poster promozionale di Pokémon.