Pokémon Esplorazioni: la voce originale di Mewtwo tornerà nel nuovo episodio dell'anime

Con il passare degli episodi, Pokémon Esplorazioni si è dimostrata una delle serie Pokémon più riuscite in assoluto. L'anime vede finalmente un Ash più maturo e concreto sul campo di battaglia, con un team di alto livello e un compagno d'avventure dal grande potenziale, e non si riserva certo dal sorprendere i fan con grandi ritorni.

Poche settimane fa è stato confermato che Ash dovrà affrontare nuovamente Mewtwo, per la prima volta dagli avvenimenti di Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora del 1998. Il Pokémon Leggendario sarà il protagonista di un mini arco narrativo che inizierà con l'episodio 46, e a quanto pare non sarà l'unico a tornare in azione.

Secondo quanto rivelato dal profilo Twitter ufficiale di Pokémon, infatti, lo storico doppiatore Masachika Ichimura tornerà a prestare la propria voce alla creatura, per la prima volta in una serie animata. Per i fan si tratta di una notizia assolutamente positiva, e chissà che anche in Italia, quando arriverà il momento, non sarà richiamato il talentuoso Mario Zucca.

Pokémon Esplorazioni ha da poco trasmesso l'episodio 43, e la prossima puntata andrà in onda in Giappone alle 18:55 di venerdì. Mewtwo tornerà per un nuovo scontro con gli allenatori in due episodi, 46 e 47, e successivamente la storia tornerà a raccontare la scalata di Ash per raggiungere la Master Class nel Pokémon World Championship.