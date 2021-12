Pokémon Evoluzioni 7: uno spettacolo per raccontare la leggenda del Duo Torre

Il settimo episodio di Pokémon Evoluzioni, serie spin-off nata in seguito a Pokémon Twilight Wings per celebrare i 25 anni del franchise ideato da Satoshi Tajiri, si è incentrato su una parte molto importante del passato della regione di Johto, vistata nei videogiochi di seconda generazione, Oro, Argento e Cristallo, e nei remake per Nintendo DS.

Sebbene siano state rivolte numerose critiche all’ultima produzione animata dello studio OLM, si tratta di un’iniziativa piuttosto interessante, indirizzata ad approfondire alcune delle storie più misteriose, intriganti e rilevanti all’interno del vasto universo Pokémon. Intitolato “Lo Spettacolo” l’episodio, che trovate in cima alla notizia, ci porta ad Amarantopoli, precisamente all’interno del teatro di danza.

Alternandosi sul palco, le Kimono Girls narrano la leggenda di Ho-Oh e Lugia, due creature immense, attratte dalle torri costruite proprio nella regione di Johto secoli prima del presente. Attraverso effetti speciali, e versi riprodotti da Fearow e altri Pokémon nascosti dietro le quinte. Proseguendo nella narrazione si passa alla notte in cui un temporale incredibile destò Lugia dal suo sonno. Un fulmine colpì la Torre d’Ottone, costringendo l’elegante Pokémon leggendario a trovare una nuova dimora nelle profondità dell’oceano.

Per concludere ricordiamo che Pokémon Evoluzioni finirà il 23 dicembre 2021, e vi lasciamo al titolo dell'ultimo episodio.